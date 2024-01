VAATA KAARTI | Tallinn langetab kesklinnas piirkiirust

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et piirkiiruste langetamine toimub järk-järgult ning 2024. aastal on kavas kogu Tallinna kesk- ja südalinn muuta 30 kilomeetrit tunnis alaks, erandiks vaid magistraaltänavad, kus jääb lubatud kiiruseks 40 kilomeetrit tunnis. „Vastavalt hiljuti vastu võetud liikuvuskava eesmärkidele soovime tõsta jalakäijate ja kergliiklejate liiklusturvalisust. Loomulikult anname endale aru, et ainult liiklusmärk kõiki probleemi ei lahenda, seetõttu rakendame ka teisi meetmeid ohutuse parandamiseks,“ rääkis Svet.

Eelmise aasta lõpus vastu võetud Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kavas on ohutu liikuvuskeskkonna peamiseks mõõdikuks, et pealinnas ei juhtuks aastas ühtegi surmaga lõppevat liiklusõnnetust. Liiklusekspertide hinnangul on liiklusõnnetuse tagajärgede raskusel otsene seos kiirusel: kui auto sõidab jalakäijale otsa kiirusega 50 kilomeetrit tunnis, on hukkumise risk seitse korda suurem kui kiiruse 30 kilomeetrit tunnis puhul.