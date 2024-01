JÄRGMINE PÕLVKOND | Õpetajate streik on hõige apaatsele ühiskonnale

Paljud streigil seisnutest teavad, et nende toidukorv võib kuu lõpus veerandi võrra tühjem olla, sest nad on valmis streikima kauem kui kolm päeva. Praegune õpetajate streik peegeldab erinevate ametite, mis hoiavad igapäevaselt üleval riikide infrastruktuuri, esindajate ülemaailmseid proteste, kui nad okupeerivad avalikku ruumi tuleviku parandamise nimel. Nende kangekaelsus ja kollektiivne kindlus meenutavad mulle keskkonnaaktiviste, kes on valmis pühendama ennast ja oma eluviisi, et tõsta teadlikkust eelseisvast kliimakatastroofist.

Haridus on aga ülioluline, et luua keskkonnateadlik elanikkond.

Esimene kliimanoorte protest, mis juhtis tähelepanu tõsiasjale, et kliimamuutused kujutavad endast tõsist ohtu planeedi ökosüsteemidele, toimus neli aastat tagasi samas asukohas. Haridus on aga ülioluline, et luua keskkonnateadlik elanikkond, kes mõistab säästvate tavade, loodushoiu ja individuaalsete valikute mõju keskkonnale.

Toompeal loodud pinnast kasutasid ära ka erakonnad Isamaa ja Vasakpoolsed, kes tõid endaga kaasa poliitiliste loosungitega silte. See tundus kui üritus end päevakorda suruda ja enda huvisid edendada, pidades streiki vaid ühemõõtmeliseks rahaga seotud teemaks.

Mõned kodanikudki on õpetajate streigi vastu, arvates samuti, et õpetajate streik keerleb raha ja inflatsiooni ümber. Õpetajad sümboliseerivad meie ühiskonnas aga palju enamat kui lihtsalt töökohta või teenust. See on staatus ja ajalooline au, sammas ühiskonnas. Tegemist on ometi ühe vanima ametiga!

Vajame tugevat haridussüsteemi