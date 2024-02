Pariis plaanib linnamaasturitele kehtestada kolm korda kõrgema parkimistasu

Plaani kohaselt hakkavad mitte-pariislased linnas parkimise eest maksma 18 eurot tunnis, kui nende hübriid- või sisepõlemismootoriga auto kaalub üle 1,6 tonni ning elektrimootori puhul üle kahe tonni. Uus plaan ei puuduta Pariisis elavaid või töötavaid inimesi, taksojuhte, kaupmehi, tervishoiutöötajaid ja puudega inimesi.

Financial Times vahendas Pariisi transpordi eest vastutava abilinnapea David Belliardi sõnu, mille kohaselt oli referendumi eesmärk saata autotootjatele väga tugev sõnum, et nad ei tohiks selliseid autosid toota ja need tuleks täielikult keelata.

Keskkonnarühmitused tõid välja, et maasturid kujutavad endas kokkupõrgetes jalakäijatele suuremat ohtu.

Linna konservatiivsed opositsioonipoliitikud on öelnud, et referendum ei ole piisavalt täpselt sihitud ning et kui selle mõte oleks päriselt saastamise piiramine, tehtaks vahet sisepõlemismootoriga ning hübriid- või elektrimootoriga sõidukite vahel, kirjutas France24.

Keskkonnarühmitused on välja toonud, et maasturid põhjustavad linnades mitmeid probleeme, tekitades rohkem õhusaastet ja süsinikdioksiidi heitmeid kui tavalised sõidukid, võttes rohkem ruumi ning kujutades endast kokkupõrgetes suuremat ohtu jalakäijatele ja jalgratturitele. Isegi elektrilised mudelid, mis on tänaste sisepõlemismootoriga versioonide järglased, on nende suuremate akude tõttu tarbetult suured ja saastavamad, vahendas Financial Times.

Prantsusmaa suuruselt kolmas linn Lyon on juba linnamaasturitele kõrgemad parkimistasud kehtestanud, kirjutas väljaanne, lisades, et Saksa linnas Tübingenis ning Kanada linna Montreali teatud osades rakenduvad autodele samuti kaalupõhised parkimistasud.