Eesti liikluse tulevik: linnades peab sõiduautoliiklus vähenema ligi poole võrra

Sektoritevahelisel koostööplatvormil Rohetiiger on valminud nende kolmas teekaart, mis keskendub transpordisektori kasvuhoonegaaside heite vähendamisele. Aruandes on sektorile seatud ambitsioonikas eesmärk: vähendada 2040. aastaks CO 2 heidet kuni 90%. Kusjuures Eesti riik soovib sama sihini jõuda alles kümme aastat hiljem.