Roheline maailmalinn ei saa kunagi päriselt valmis, vaid on pidevas arengus

Et rohelisemasse tulevikku jõuda, tuleb uuendusi läbi viia ka mujal. Näiteks Tallinna omanduses olevate hoonete juures. „Linna omandis olevatele hoonetele paigaldame pidevalt uusi päikeseparke. 2023. aastal korraldasime 30 päikesepargi hanked ja need saavad valmis hiljemalt 2024. aasta suveks. Muuhulgas paigaldame päikesepargi Tondiraba jäähallile, mis vajab jahutamiseks palju elektrit. Nüüd saab seda hall ise toota,“ ütleb Roop. Veel lisab ta, et mitmed uued avalikud objektid nagu lasteaiad või ringmajanduskeskused ehitatakse puidust, kasutades ka võimalusel puidujääke. Näiteks on Lasnamäele rajatavas ringmajas sellest valmistatud fassaadielemendid. „Tallinna eesmärk ehitada rohkem puitkonstruktsioonidega maju on keskkonnasõbralik, sest kasutatakse taastuvaid materjale. Lisaks rikastatakse linnaruumi ning antakse tööd kodumaistele puitmajade tootjatele. Kui kõik kulud kokku võtta, tuleb puitelementidest ehitamine odavam kui tavapäraselt betoonist ja plokkidest. Puidupõhiste materjalidega siseruumides on ka näiteks õhu kvaliteet parem.“

Polariseerivad teemad tuleb avada läbi selgitustöö

Üks tõeliselt polariseeriv teema on olnud niitmine. Pigem just see, et kuivõrd muudatusi mõttemaailmas on raske läbi viia, pole alati kõigile arusaadav, miks on suvel oluline lasta murul rahulikult kasvada. Nii on rohealade niitmise osas tulihingelisi pooldajaid ja sama tuliseid vastaseid. „See sama niitmine, õigemini niitmata jätmine, on hea näide tegelikult mõttemustri muutusele: selle kohta tehti mullu sügise hakul Kesklinna elanike seas küsitlus ja enamus kohalikke elanikke arvas, et niita ei tuleks või tuleks teha oluliselt vähem, kui seda siiani tehtud on. Me võime järeldada, et ka teiste linnaosade elanikud arvavad samamoodi. Igatahes on linna, Botaanikaaia ja Kadrioru pargi spetsialistid kevadeks välja töötamas linna uut niitmise kontseptsiooni, selleks, et leida tasakaal haljasalade hooldamise ja loodusliku mitmekesisuse toetamise vahel. Nii saame tagada inimestele tervisliku ja jätkusuutliku elukeskkonna ning säilitada linna bioloogilise mitmekesisuse.“