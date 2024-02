Tartu võitlus müraga näeb ette autoliikluse piiramist

Liigselt mürarikkas keskkonnas elamine on tervisele kahjulik. Tartu hakkab mürale vastu tegeledes selle peamise süüdlase autoliiklusega.

Tartu volikogu avaldas neljapäeval keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028, mis analüüsib praegust olukorda ja pakub välja erinevaid võimalusi, kuidas keskkonnamüra linnas vähendada. Analüüs tuvastas, et suurimaks müraallikaks on just autoliiklus, mistõttu suunab linn meetmetega sinna ka peamise tähelepanu.