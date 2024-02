Tuul Sepp: kaheksa teostamata äriideed looduslike elupaikade taastamiseks linnas

1. Nõustamine ja koolitused elurikka linna loomiseks

Esimese asjana on vaja suurendada inimeste teadlikkust linnaloodusest. Ehkki sellega tegeletakse juba päris palju, näen endiselt suurt nõudlust sel teemal konsultatsioone, maastikuarhitektuurilist planeerimist ja koolitusi pakkuvate teenuste järele. Näiteks tuleksid kasuks koolitused selle kohta, kuidas kujundada oma kodu või kontori ümbruse haljasala nii, et see kohalikke liike kõige paremini toetaks.

Tallinna linn korraldas hiljuti rahvakogu, kus linnakodanikud said avaldada arvamust, kuidas linn peaks välja nägema. Kõik said aru, miks meil linnaloodust vaja on. Seega on meil juba kliente, kes on valmis kasutama tooteid ja teenuseid, mida veel ei eksisteeri.

2. Kohalike taimeliikide ja -seemnete müük

Soovitan luua ettevõtteid, kes müüksid kohalikest liikidest potitaimi ja niidutaimede seemnesegusid. Ma tean praegu vaid ühte-kahte kohalikke niiduseemneid müüvat ettevõtet. Samas toetavad just kohalikud taimeliigid kõige paremini siinset ökosüsteemi, luues koosluse, mis on tugev ja püsib Eesti tingimustes aastaid või isegi aastakümneid.

Need taimekooslused toetavad enim ka kohalikke putukaid, kes omakorda toetavad meie linde, nahkhiiri jne. Praegu on aga väga raske leida poelettidelt põlistaimi ja -seemneid, mida linnaaedadesse ja parkidesse kasvama panna, ning teha vahet, millised on kodumaised ja millised võõrliigid.

Enamik taimi, mida aiapoodidest osta saab, on turbasubstraadis, mille turvas pärineb enamasti Eesti rabadest. Turvas aga peaks jääma rabadesse, et toetada meie kohalikku elurikkust ja hoida süsinikku maa sees peidus. Turbasubstraadi võiks vähemalt osaliselt asendada kompostiga.

Ma arvan, et enamik inimesi, kes soovivad oma aias töötada, hoolivad loodusest. Kui neil oleks võimalus valida kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele kasulikke teenuseid ning tooteid, nagu taimed ja seemned, siis nad teeksid seda.

3. Kujundatud elupaigad kohalikele liikidele