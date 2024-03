Jõgede suurvesi nihkub üha varasemaks, selle aasta esimene kõrgvesi juba taandub

Tänaseks on jõgede veetase üle Eesti taas langusele pööranud, kuid suurvesi pole täielikult taandunud. Jõed ajavad üle veel Lõuna- ja Ida-Eestis, sest neis piirkondades leidub metsa all veel lund. Kagu-Eestis Mustjõel asuvas Taheva hüdromeetriajaama veetase endiselt lausa aeglaselt tõuseb. „Väga ulatuslikud jõgede lammialad on praegu veega kaetud,“ ütles keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk.