Kevadkuulutajad on saabunud! Esimesed rändlinnud on parvedena tagasi Eestisse jõudnud

Võhandu sõnul on Eesti saartele ja rannikule saabunud põldlõokesed, kiivitajad, õõnetuvid ja hallhaned. Samuti on juba nähtud sookurgi, laulu- ja kühmnokk-luikesid, meriskeid ning liivatülle. „Neil on võimalus, et nad saavad ilma järgi vaadata: kui on varane kevad, siis nad tulevad varem, ja kui on hiline kevad, siis nad tulevad hiljem [tagasi Eestisse],“ rääkis Võhandu. Ta lisas, et kui lumi uuesti maha tuleb, võivad linnud tagasi lõunapoole rännata.