Linnugripp on juba kuid surmanud Lõuna-Jäämeres asuvatel saartel paiknevaid linde ja loomi. Nüüd on aga gripp jõudnud Antarktika mandriossa. Teadlased hoiatavad, et kui viirusesse hakkab surema massiliselt pingviine, võib sellest saada üks suurematest looduskatastroofidest.