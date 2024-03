Pärtel-Peeter Pere: Tallinna liikluskaose oleks saanud väga lihtsalt ära hoida. Miks seda ei tehtud?

Linnavalitsus jättis jälle kõik linlased mõistatama, et midagi on linnatänavatel lahti. Nimelt tänav ise. Linnapea Mihhail Kõlvart (KE) ütles päev pärast teetööde algust uudistes: praktika näitab kolme päeva jooksul liikluse normaliseerumist peale ehitustööde algust. Lumesadu on ootamatu, teetööd on ootamatud, keegi ei tea midagi ja kolme päeva pärast teavad kõik. Nähtavasti ka linnapea.