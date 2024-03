Elame võlgu: eestlased kasutasid aasta jagu ressursse ära kahe kuuga

Eesti on maailma riikide edetabelis kõrgel kuuendal koha.

„Seekord on juhtunud naistepäevale hetk, mis peaks juhtima meie tähelepanu oma igapäevase tarbimise keskkonnamõjule ning tuletama meelde, et looduse taastumisvõimel on piirid. Nimelt oleme ka Eestis märkamatult muutunud mitmete näitajate poolest “eesrindlikuks” tarbimisühiskonnaks, kus toimub “maailmatasemel” toidu-, energia- ja muude ressursside ületarbimine,“ selgitas SA Rohetiiger kaasasutaja Jannus Jaska.

Eesti on maailma riikide edetabelis kõrgel kuuendal kohal ning Euroopa liidus on meist ees vaid Luksemburg. Vaid neli päeva enne meid jõudis ületarbimise päev kätte naftariigis Araabia Ühendemiraatides, samas kui näiteks Ameerika Ühendriikides on ületarbimise päev 14. märtsil. Planeedi ületarbimise päev on teisel augustil.



Mullu saabus ka Eestis ületarbimise päev 14. märtsil. Toona kirjutas Eesti Päevaleht, et Eesti puhul on ületarbimise päev seotud eelkõige riigi suure süsinikujalajäljega, mis tekib meie põlevkivil põhineva energiatööstuse tõttu. Märkimisväärselt suured on aga ka Eesti ühiskonna liikuvusest tekkinud süsinikuheide ning toidu tootmine.

Jaska ütles, et on mõistetav, et igapäevaseks keskkonnamõju arvestamiseks ei ole inimestel aega ja võimalust. „Sellepärast olemegi koostöös soomlastega arendatud uue eestikeelse eluviisi testimise ja nõustamise rakenduse, mis põhineb teaduslikel meetoditel ja millega on võimalik hõlpsasti saada ülevaade isikliku tarbimise mõjudest. Testi juurde kuuluvad ka isiklikud nõuanded ning plaani koostamise võimalus, kuidas edaspidi kestlikumalt toimetada.“ rääkis ta ning lisas, et testi täitnute vastused ja valikud kogunevad ka anonüümsesse ja kaitstud andmekogumisse, et aidata teadlastel ja poliitikakujundajatel kiirendada muutusi kogu ühiskonnas.