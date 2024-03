Veebruari alguses blokeerisid umbes 1300 traktorit ja põllumajandusveokit Brüsseli tänavaid, demonstreerides loosungeid nagu „Pole talunikke, pole toitu”. Põllumeeste ametiühingute esindajad ütlesid, et neil on kõrini liigsest reguleerimisest ja õpetamisest, kuidas oma tööd teha, vahendas The Guardian . Samasuguseid meeleavaldusi on viimasel pooleteisel kuul korraldatud ka Poolas , Hollandis ja Prantsusmaal .