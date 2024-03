Ansip kavandatavast Euroopa direktiivist: „Me ei pea taluma olukorda, kus valetajatel on konkurentsieelis“

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportöör Andrus Ansip ütles, et uuringud on näidanud, et üle poole ettevõtjate roheväidetest on hägusad, eksitavad või alusetud. „Kuidas saavad tarbijad rahul olla olukorraga, kus iga teine roheväide on vale? Ka ausa konkurentsi seisukohast ei ole õiglane, kui pooled ettevõtjad vassivad. Usun, et täna vastu võetud raport on tasakaalustatud. See toob tarbijatele selguse ning on ettevõtjatele vähem koormav.“

Ettevõtjad on saanud tarbijaid oma eksitava rohereklaami ja valeväidetega liigagi kaua tüssata. Cyrus Engerer

Väidete kontrollimise ja reklaami heakskiitmise täpse korra ning selle eest vastutava ametiasutuse määraks iga riik ise. Reklaam tuleks heaks kiita hiljemalt 30 päeva jooksul. Lihtsamate toodete ja levinumate väidete jaoks tuleks parlamendi hinnangul ette näha lihtsustatud või kiirem kord. Mikroettevõtetele uued reeglid ei kehtiks, küll aga väikse ja keskmise suurusega ettevõtjatele, ehkki parlament annaks neile reeglite täitmiseks aasta pikendust.

Keskkonnakomisjoni raportöör ja Malta esindaja Euroopa parlamendis Cyrus Engerer ütles, et aeg on rohepesu lõpetada. „Ettevõtjad on saanud tarbijaid oma eksitava rohereklaami ja valeväidetega liigagi kaua tüssata. See direktiiv suunab neid oma kestlikkust ja rohemeelsust tõendama. Inimesed tahavad tarbida kestlikumalt ja vastutustundlikumalt. Seepärast peavad ettevõtete reklaamlubadused olema tõendatavad ja tõesed.“

„Karistused on möödapääsmatud“

Direktiiv näeks rikkujatele ja tõendamata väidete kasutajatele ette ka karistused. Muu hulgas võiks reegleid eiranud ettevõtetel keelata ajutiselt avalikes hangetes osalemise, konfiskeerida sobimatult reklaamitud toote eest saadud tulu ja trahvida ettevõtet nelja protsendi ulatuses aastasest käibest.

Keegi ei sunni kedagi valetama. Andrus Ansip