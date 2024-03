Kohtuotsus seab turbatööstuse tuleviku ohtu. Keskkonnaamet: väga võimalik, et edaspidi turba kaevandamiseks luba ei anta

Eesti Päevaleht kajastas juba mullu oktoobris Eesti ornitoloogiaühingu võitlust keskkonnaametiga, kes oli andud Saksa omanikele kuuluvale AS-ile Hiiu Turvas loa Elbu raba puutumata aladel turvast kaevandada. Kaitsealuste lindude pesitsuspaikade säilimise eest võidelnud linnukaitsjad nentisid juba toona, et kohtuasja peamine küsimus on see, kas puutumata rabades turba kaevandamine on õiguspärane või mitte.