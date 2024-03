FOTOD | Kevadised soojakraadid pole Tallinna lumest jagu saanud

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles Fortele detsembris, et linnavalitsus eelistas ladustuskohtadena platse, mis on elumajadest võimalikult kaugel, et väljaveotehnika töö mõjutaks minimaalselt kohalike elu. Samuti kinnitas ta toona, et amet tellib regulaarselt platside keskkonnaanalüüsi, et vältida ümbritseva keskkonna reostumist.