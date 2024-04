Uuring: Tartu peaks tõstma parkimise hinda ja vähendama parkimiskohti

Ühe parkiva auto jaoks on Tartus keskmiselt umbes viie parkimiskoha ruum

Satelliidifotode põhjalikul analüüsil selgus, et kogu linnas on parkimiskohtadeks määratud 2,4 km², mis on võrreldav Tartu kesklinna suurusega. Keskmine parkimiseks hõivatud pind sõiduki kohta on 62 ruutmeetrit ehk ühe parkiva auto jaoks on Tartus keskmiselt umbes viie parkimiskoha ruum, mida on ligi kolmandiku võrra rohkem kui peetakse optimaalseks. Pea kõikides linnaosades (v.a Ihaste ja Kvissentali) on asfaldi all rohkem maad kui puuvõrade all, mistõttu soovitavad autorid keskenduda kõvakattega pindade, näiteks üleliigse parkimisruumi asendamisele kõrghaljastusega.

Kõigi Tartu tasuliste parkimisalade täituvust kaardistati 2021. ja 2023. aastal ning selgus, et kesklinna parkimiskohtade keskmine täituvus on 50 protsenti. Täituvus varieerub sõltuvalt teenuste ja ühistranspordi, eelkõige Tartu raudteejaama lähedusest: mida lähemal on parkimisala nendele kohtadele, seda kõrgem on parkimiskohtade täituvus. Kesklinnas on näiteks madala täituvusega Vabaduse puiestee äärsed parkimiskohad ja kõrge täituvusega raekoja tagune parkla. Uuringu autorid viitavad, et optimaalne parkimiskohtade täituvus võiks kesklinnas olla 80% ja lisavad, et tasulise parkimise alal ei saa täheldada parkimiskohtade puudust.

Parkimisautomaatide andmetest selgus, et tasulistes piirkondades pargitakse tööpäevadel peamiselt lühiajaliselt ja parkimistasu makstakse vaid veerandi pargitud ajast. See tähendab, et kesklinna tasulistes tsoonides maksab linn inimeste parkimistasud ligi 75 protsendi ulatuses kinni. Küll aga analüüsiti parkimise aega ainult parkimisautomaatide tulemustest lähtuvalt ehk näiteks mobiilset parkimist ei arvestatud.

Uurigu autorite sõnul oleks Tartul vajalik rakendada jõulisemalt parkimispoliitikat, nagu tehakse teistes sarnaste strateegiliste eesmärkidega linnades, sest teistel viisidel pole linnal võimalik endale seatud eesmärke täita. Nende hinnangul peaks linnas laiendama tasulisi parkimistsoone ning parkimist kõrgemalt hinnastama.

Eesmärk: vähendada sõidukite arvu linnas