Metsapõlengud haarasid mullu Euroopas kahe Luksemburgi suuruse ala

Kliimamuutused soodustavad tulekahjusid

Mullu toimus ka suurim üksik tulekahju, mis Euroopas alates 1980. aastatest aset on leidnud. See süttis 19. augustil Kreekas asuva Alexandroúpoli linna lähedal ja põhjustas üle 96 000 hektari suuruse põlengu ning arvukalt inimohvreid. Selliste raskete metsatulekahjude toimumine on seotud kliimamuutuste põhjustatud väga suure ja äärmusliku metsatulekahjuohuga.