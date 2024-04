Euroopa Parlament otsustas lähikümnendite jooksul uutele diiselveokitele pea täielikult kriipsu peale tõmmata

Euroopa Parlament võttis kolmapäeval vastu värsked meetmed, et tugevdada uute raskeveokite CO 2 heite vähendamise eesmärke. Meetmetele andis oma esialgse heakskiidu ka liikmesriikide ministritest koosnev Euroopa Liidu Nõukogu, mis peab need siiski veel ametlikult kinnitama.