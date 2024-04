Tartu linna plaan uus suur parkla rajada pälvis kohalike meelepaha: „See on väga halb plaan“

Puhkekeskuse Facebooki lehele ilmus teade, et suveks valmib Emajõe vabaujula ja dendropargi külastajatele hooajaline parkla. Kirjelduse kohaselt on plaanitav parkla kasutusel eeskätt kevadest sügiseni ning asub spordipargi põhjapoolses nurgas, ranna vahetus läheduses. Parkla mahutanuks kuni 75 autot, sealhulgas oleks kaks parkimiskohta erivajadusega inimestele. Hilisemast linna pressiteatest ilmnes, et parkla oleks mahutanud hoopis 87 autot. Parkla püstitamiseks oleks langetatud 12 puud ning ehitus pidi algama juba täna, 12. aprillil.