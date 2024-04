Uus eelnõu suurendab parkimistrahve ja keelab kauba laadimiseks autoga kõnniteel peatumise

Kehtiva seaduse järgi on lubatud sõidukit, olenemata selle mõõtmetest, peatada veose laadimiseks kõnniteel. Uues liiklusseaduse muutmise eelnõus on autode peatumine kõnniteedel lubatud üksnes vastava liikluskorraldusvahendi olemasolul. Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuse eesmärk vähendada õnnetuste riski ja suurendada kõnniteel liiklejate ohutust ja turvatunnet.