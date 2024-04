HELILINN | Vaegnägijad: meie linnaruum võiks kõlada mitu korda paremini. Siin on viis soovitust

Kolmeosaline audiosaade „Helilinn“ viib linnaruumi arutelude fookuse selle peale, mida me tingimata ei näe, vaid kuuleme. Heli ümbritseb ju ühtmoodi nii jalakäijad, kergliiklejad, ühistranspordikasutajad kui ka autojuhid. Millised murekohad ja lahendused seal peituvad, millised probleemid on jäänud käsitlemata ning millises suunas peaksid liikuma Eesti linnad – need on vaid osa küsimustest, mis aruteluks tulevad.