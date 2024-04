Kalamehed, rõõmustage! Linnamäe paisu eemaldamine suurendaks lõhe arvukust kuni 42 korda

Viiendal aprillil avalikustas keskkonnaamet otsuse, millega keeldub Linnamäe hüdroelektrijaama käitajale andmast uut veeluba, mis on vajalik Jägala jõe paisutamiseks. See tähendab, et eelnõu jõustudes tekib OÜ-l Wooluvabrik kohustus paisutus eemaldada. Keskkonnaamet täpsustab otsuses, et see ei tähenda tingimata paisu likvideerimist, vaid just jõe vaba voolamise tagamist.