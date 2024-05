INTERVJUU | Transpordiala abilinnapea Järvan: autoomanike kiusamine tuleb lõpetada

Tallinna vastne transpordi eest vastutav abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) peab oma peamiseks tööülesandeks autojuhtide eest seismist. Ta on seisukohal, et autoga liiklejaid on juba liialt kiusatud ja nende heaolu tagamiseks peaks kompromisse tegema pigem teised liiklejad, nagu jalakäijad.