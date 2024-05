Suured tööstusriigid leppisid kokku kivisöeelektrijaamade kasutamise piiramises

Pärast kahepäevaseid kõnelusi Itaalias Torinos jõudsid ühenduse riigid kokkuleppele „lõpetada 2030. aastate esimeses pooles järk-järgult kivisöe kasutamine meie energiasüsteemides“, et ohjeldada ülemaailmset kasvuhoonegaaside heitmete kasvu. See on G7 riikide jaoks oluline kliimaküsimuste verstapost, sest nad ei olnud seni suutnud kivisöe kasutamise järkjärgulises lõpetamises kokkuleppele jõuda, ehkki läbirääkimised on kestnud juba aastaid, vahendas väljaanne.