Riik ja kodanik püüavad kohtus välja selgitada, mis on kaubaratas

Esmaspäeval toimus Tallinna halduskohtus kohtuistung, kus riik ja kodanik vaidlesid kaubaratta (cargo bike) definitsiooni üle. Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) on seisukohal, et kaubaratta raam peab olema pikendatud ja tugevdatud, et vastavat nimetust kanda, seevastu kodanik Mikk Niinemäe lähtub sõna-sõnalt määrusest, milles riik kõnealuse ratta defineerib.