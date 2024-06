INTERVJUU | Ehitusekspert: puidust ehitamine ei ole nii kliimasäästlik, kui arvatakse

Riigi Kinnisvara hoonete keskkonnasäästliku arendamise projektijuht ja Tallinna tehnikaülikooli doktorant Kadri-Ann Kertsmik on seisukohal, et parim ehitusmaterjal on see, mida kasutatakse säästlikult. Ta on veendunud renoveerimise pooldaja ja arvab, et pankade tehtav töö aitab kõige paremini ehitussektorit kliimaga arvestavamaks muuta.