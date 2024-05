Jarek Kurnitski: Eestis ei ole võimalik samaaegselt arendada taastuv- ja tuumaenergeetikat

Maksumuse hindamine ei ole siiski põhiprobleem, sest sellistes suurprojektides on niikuinii mõned lisamiljardid kerged tekkima, kuna kõike lihtsalt ei ole võimalik ette näha. Suurem probleem on see, et raport rõhutab pea igal sammul riigi panustamise vajalikkust. Tuumaenergeetika on erakordselt suure kapitalimahukusega ja kahtlemata eeldab riigilt suurt võimekust. Tänase seisuga on riik valinud täies mahus taastuvelektri tee ning kogu jõud ja investeeringud lähevad sinna. Hinnangud näitavad, et see eesmärk on saavutatav kas kavandatud kujul või siis väikese hilinemisega. Seega oleks tuumaenergeetika arutelu juurde õige tagasi tulla siis, kui taastuvenergeetika investeerimisotsused tehtud ja projektid töös.