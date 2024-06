Analüüs: raielubade andmise praktikat tuleb muuta

Keskkonnaõiguse keskus (KÕK) sai hiljuti valmis kohtupraktika analüüsi, milles uuriti vähemalt sadat Eesti kohtusüsteemi lahendit. Analüüsis tuvastati, et keskkonnaameti automaatne metsateatiste väljastamine ei ole kõigil juhtudel õiguspärane. Nimelt on Eesti kohtud oma praktikas leidnud, et kui metsaraiete keskkonnamõju võib olla suur ja raietega kahjustataks loodusväärtusi, tuleb raie võimalikku mõju keskkonnale hinnata ning kaasata avalikkust ja kaaluda eri rühmade huve.