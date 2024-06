Uimastisõltuvus, ärevus ja soomuutus. Loodusesse jõudnud ravimijäägid muudavad loomaliike

Teadlased on ravimijääkidega kokku puutunud liikidel tuvastanud uimastisõltuvust, ärevust ja soovahetust, vahendas väljaanne The Guardian. Näiteks on eksperimentaalbioloogid leidnud metamfetamiinisõltuvusega meriforelle. Samuti on teadlased tuvastanud Euroopa ahvenaid, kes ei karda vette sattunud antidepressantide tõttu enam kiskjaid.