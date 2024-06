RAPORT | Puhtasse energiasse suunatakse tänavu kaks korda rohkem raha kui fossiilenergiasse

Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) värske aruande kohaselt on oodata, et 2024. aastal on ülemaailmsed investeeringud puhtasse energiasse peaaegu kaks korda suuremad kui fossiilkütustele kulutatavad summad. Mullu ületasid investeeringud taastuvenergiasse ja võrkudesse ka esimest korda fossiilkütuste energiale kulutatud summa.