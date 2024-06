Island andis loa 128 vaala küttimiseks. Looduskaitsjad mõistavad otsuse hukka

Rahvusvahelise loomakaitseorganisatsiooni Humane Society Internationali sõnul aga anti luba hoolimata sellest, et jahtimine põhjustab vaaladele tõendatult tohutuid kannatusi, vahendas BBC. Heategevusühendus ütles, et Islandi toidu- ja veterinaarameti sõltumatu aruanne 2022. aasta vaalapüügi kohta näitas, et osa Islandi jahil tapetud vaalade suremine võttis aega kuni kaks tundi ja 41% vaalasid kannatas tohutult keskeltläbi 11,5 minutit, enne kui suri. Organisatsiooni sõnul hinnati 2022. aastal, et selliste kannatuste tekitamine läheb vastuollu Islandi loomade heaolu seadusega.