Linnaametnikud on viimased 15 aastat kaasa noogutanud ja tõdenud, et Pärnu maanteel asuv tänavalõik on tõesti probleem, mis vajab lahendamist, kuid seni pole kohalikud lahendust näinud. Oma vastuses märgukirjale ütles transpordiamet vaid, et tänav lisatakse järgmise nelja aasta rekonstrueerimiskava eelnõusse, ent kohalikele elanikele see siiski kindlustunnet ei anna.