Saastunud õhu tõttu sureb maailmas ligi 2000 last päevas

Raportis „Ülemaailmse õhu seisukord“ („State of Global Air“) leiti, et 2021. aastal põhjustas õhureostus 8,1 miljoni inimese surma. Neist üle 700 000 olid alla viieaastased lapsed, nii et õhusaaste on selle vanuserühma jaoks maailmas teine juhtiv surma riskifaktor pärast alatoitumust. Väikelaste kokkupuude õhusaastega on seotud näiteks kopsupõletiku tekkega, mis põhjustab maailmas ühe lapse surmajuhtumi viiest, ja astmaga, mis on levinuim krooniline hingamisteede haigus vanemate laste seas.