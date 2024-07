Tartu linnaarhitektid pealinnas alustavale kolleegile: „Peatänav tuleb ära teha!“

Teiseks peab Tartu linnaarhitekt pealinna tulevase kolleegi üheks suurimaks katsumuseks seda, et Eestis on viimase kolme kümnendi jooksul tehtud kõik selleks, et tänav oleks võimalikult mugav autoga liiklemiseks. „Kõik teised tänava funktsioonid me kuidagi surusime kõrvale. Tänav on palju rohkemat kui lihtsalt liikumistrajektoor,“ tõdes Tintěra. Linnaarhitekti ülesandeks saab tänavaruumi ümbermõtestamine ning tervikliku ja meeldiva linnaruumi loomine. Peatänav saaks tema hinnangul olla uue linnaruumi kujundamise eesrindlik näide.

Kui Tallinna vanalinnas kohtab palju välisturiste, siis Tartu vanalinn on pigem linnasisese meelelahutuse päralt. „Kui vanalinnas kõndida ja päriselt vaadata neid maju, siis on heal juhul esimene korrus mingi kõrtsi või poega sisustatud, aga üleval need aknad on pimedad,“ tõdes Tintěra. „Vanalinnas seisavad pikki aastaid tühjana paljud majad. Ministeeriumid on ka vanalinnast välja kolinud,“ lisas Tintěra. Ta tõdes, et Tallinna vanalinnale on vaja uut visiooni, et tuua sinna uusi funktsioone. „Seal võiks elada, töötada, poest endale sinki ja leiba osta – kõik sellised tavalised funktsioonid, mis teevad linnast linna, võiksid vanalinnas ka olla.“

Esiteks, vanalinna saatus. Mõlemas linnas on kesklinnal, eriti vanalinnal, järjest vähem funktsioone. Tallinna vanalinn on suuresti muutunud turistide teenindamise kohaks, mis on Tintěra arvates väga kahjulik. Nii vähe inimesi ei ole Tallinna vanalinnas tema teada pärast põhjasõda veel elanud.

Kuigi linnade suurus ja eeldused erinevad, arvasid Delfiga vestelnud Tartu linnaarhitektid, et Tallinnal on sarnased probleemid nagu Tartul.

Linnaarhitekt asub linnaplaneerimise ameti juhataja otseses alluvuses ja otseselt tema koordineerida on 11-liikmeline üldplaneeringute ja ruumiliste visioonide meeskond. „Linnaarhitekti vastutus on linna tervikliku ruumilise visiooni loomine ehk Tallinna üldplaneeringute nüüdisajastamine ning olulise ruumilise mõjuga alade ja üksikobjektide kavandamise koordineerimine. Lisaks on linnaarhitekt liige kahes linnaplaneerimise ameti otsustuskomisjonis (planeeringute ja ehitusprojektide komisjonis),“ selgitas Karro.

Pealinnas alustavale kolleegile soovitasid Tartu linnaarhitektid, et ta ei lahendaks üksikuid suuremaid probleeme, vaid looks arusaadava kultuuri ja süsteemi, mille alusel läbipaistvalt otsuseid langetada. Linnaarhitekt peab tegelema tervikpildiga, selgitama, miks praegune linnaruum on selline, nagu see on, ning pakkuma lahendusi. Loomulikult koos meeskonnaga.

Häid näiteid segregatsiooniprobleemi lahenduste kohta leiab nii mõnestki Euroopa linnast. Aarhusis Taanis kujundas linn ümber 1960ndatel rajatud magalarajooni, kus oli tohutu palju probleeme, ka segregatsiooniga seotuid. Loodi keskväljak ja peatänav, mille äärde rajati häid avalikkusele mõeldud asutusi, nagu kohalik raamatukogu, linnavalitsus, spordihooned, haridusasutused. Lisaks rajati piirkonda erisugust elamisviisi toetavaid hooneid: moodsamaid kortereid, ridaelamuid, eramulaadseid maju. Arjus tõi esile, et mitmekesisus kogu selles ruumis on tänu linna initsiatiivile suurenenud ja aitab segregatsiooniprobleemi päris palju lahendada. „See vajab väga julget sekkumist,“ lisas Arjus.

Renoveerimisralli võiks Arjuse arvates olla üks võimalus ruumilist segregeerumist leevendada. Näiteks Tallinna „mägede“ probleem on tema hinnangul see, et seal on üsna ilmselgelt võimalikud ainult ühesugune elamisviis, sest kortermajad on ühetaolised ja võrdlemisi suured. „Nii koondubki kokku hästi palju sarnase profiiliga leibkondi. Aga selleks, et see mikrokliima oleks seal mitmekesisem ja inimesed kohtuksid erinevate inimestega, peaks planeeringuga tagama, et seal piirkonnas paikneb mitmekesine valik elamufunktsioone,“ ütles Arjus.

Kui kolme eelmise probleemiga seisab silmitsi ka Tartu, siis on Tallinnal ajas süvenev ruumilise segregatsiooni probleem, mis vajaks Tartu linnaarhitektide hinnangul kindlasti tähelepanu. Järjest rohkem jõukaid inimesi kolib ühte kohta ja teistesse kohtadesse jällegi vähem jõukamad. Tintěra selgitas, et segregatsioon põhineb arusaadavalt sellel, et pärast nõukogude aega pidi avalik sektor andma erasektorile võimalikult palju funktsioone. „Arendajad on enamasti erasektoris ja me arendame nii Tartut kui ka Tallinna selle põhjal, mis toob kõige rohkem tulu arendajale. Sellesse loogikasse võitlus mingi segregatsiooni vastu üldse ei sobi,“ nentis Tintěra.

Kõige akuutsem probleem Tartus ja Tallinnas on Arjuse ja Tintěra arvates valglinnastumine. Järjest enam inimesi kolib linna piiridest väljapoole, tekitades nõnda vajaduse rohkem liikuda autoga, sest enamik olulisi teenuseid saadakse kätte siiski linnast. Linn saab aga oma arengut mõjutada ainult enda piirides ning ümberkaudsete valdadega koostöö on valglinnastumise probleemi lahendamisel võtmetähtsusega.

Tintěra sõnul saab segregatsiooni vastu võidelda ka nii, nagu seda tehakse Skandinaavias, kus suures osas arendab mingeid alasid avalik sektor erasektori investeeringuid kaasates, aga ikkagi omandit hoides. Või hoopis nagu Pariisis, kus eraarendajatele jäetakse arendusest mingi osa, et elukohad oleks madalama või kindlaks määratud üüriga. „Need lahendused on mõlemad Eesti ühiskonna praegustest arusaamadest väljaspool,“ ütles Tintěra ja tõdes, et segregatsiooniprobleemi linnaarhitekt kindlasti üksi niisama kiiresti muuta ei suuda. „Need probleemid niikuinii süvenevad ja millalgi ilmselt jõuame selleni, et midagi peaks kardinaalsemalt muutma,“ ütles ta. „See kindlasti pole tõepoolest ühe inimese või linnaarhitekti positsioon, aga ta võiks nendest teemadest rääkida.“

Julgust katsetada!

Mõlemad linnaarhitektid tõdesid, et Tallinnas võiks rohkem erisuguseid ruumilahendusi katsetada, sest katsetamine on Tartu linnaruumi nii mõnegi positiivse muutuse toonud. Arjus tõi näiteks, et autovabaduse puiestee algatamine on Eesti avalikus ruumikultuuris märkimisväärne saavutus.

Ruumimuutusi on hästi raske inimestele selgitada, lihtsalt sõnades ja pildis ei saada sellest aru. Tõnis Arjus

„Sellisel kujul ja sellises mahus ajutisi ruumikatsetusi ei olnud tegelikult Eestis senimaani tehtud. See oli päris muljet avaldava mõjuga ja see diskussioon, mis ühiskonnas tekkis, oli päris kõva. Mitmes vaates diskussioon, mitte puhtalt positiivne, vaid diskussioon peabki olema mitmepoolne ja eripalgeline,“ ütles Arjus ja nentis, et avalikus sektoris julgetakse liiga vähe eksperimenteerida. „See on ühest küljest tõesti arusaadav, sest kuidas mängid nii-öelda rahva rahaga, et vaadata, kas õnnestub või ei õnnestu,“ ütles ta. „Ent kui katsetus on tehtud teadlikult piiratud ajaraamis, piiratud ressurssidega ning selgelt vaadatakse ka tulemusi, siis ma arvan, et tuleb rohkem julgustada selliseid katsetusi ellu viima.“