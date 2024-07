Prantsusmaal lühimaalendude keelamise mõju jääb aasta hiljem ebaselgeks

Prantsusmaal jõustunud määruse üle on palju arutletud ja see on kehtinud veidi üle aasta. Lühimaalendudele on seatud piirangud veel näiteks Austrias, Hollandis ja Belgias. Sarnast plaani haub Hispaania ning mõte lühilende piirata on läbi käinud näiteks ka Soome meediast.