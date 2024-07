„Vähem segadust, rohkem ohutust.“ Tallinna rattateede võrk saab lähiaastatel uue ilme

Kevadel linnavalitsusse tööle asudes üllatusid nii abilinnapea Pärtel-Peeter Pere kui ka linnapea Jevgeni Ossinovski, kui said teada, et kesklinna rattateede põhivõrgust oli projekteerimises vaid väike osa. „Poliitiline tellimus oli nähtavasti olnud selline, et teeme, kus mugav ehitada,“ sõnas Pere.