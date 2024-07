Teadlased: jää ebamõistlik kasutamine Pariisi olümpial koormab kohalikke ressursse

Nõudlus on suur: olümpiamängudele on tellitud 650 tonni jääd.

Ulatuslik jääkasutus

Kuumad olümpiamängud

Hiljutises aruandes tõdeti, et Prantsusmaa pealinna keskmine õhutemperatuur on üha tõusnud ja valitseb oht, et sportlased saavad seda olümpial tunda. Teadlased hoiatavad, et tänavu 26. juulist 11. augustini toimuvatel Pariisi olümpiamängudel võib kõrge õhutemperatuur põhjustada võistlejate kokkukukkumist ja halvimal juhul isegi surma.