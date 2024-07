Soojad ilmad takistavad ka tänavu Prantsusmaa tuumajaamade tööd

Bloomberg vahendas, et EDF-i jaamadel on lubatud jõe veeemperatuuril tõusta kindlale tasemele, mis on rangelt jälgitud ja kontrollitud, et kaitsta elusloodust. Elektrijaam võib taotleda erandeid, kui Prantsusmaa varustuskindlus on ohus.

Golfechi jaama võimalikud piirangud tuletavad meelde, et EDF peab oma tuumajaamu jätkuvalt soojema ilmaga kohandama.

Golfechis opereerib EDF kahte 1300-megavatist reaktorit, vahendas väljaanne. Tootlust mõjutavad piirangud tulevad ajal, mil Prantsusmaa on taastanud oma positsiooni Euroopa suurima elektrienergia eksportijana. See on tingitud sellest, et EDF on suures osas seljatanud planeerimata katkestused, mis mõjutasid varasematel aastatel enam kui tosinat reaktorit.

Riigi võrguoperaatori teatel takistavad Prantsuse elektrivõrgu piirangud aga alates esmaspäevast rohkem kui kahe kuu jooksul elektrienergia eksporti, vahendas Bloomberg.

Golfechi jaama võimalikud piirangud tuletavad meelde, et EDF peab oma tuumajaamu üha soojema ilmaga kohandama.

Prognooside kohaselt tõuseb lähedalasuvas Toulouse’i linnas õhutemperatuur järgmisel nädalal tavapärasest 7 °C kõrgemale ehk üle 40 °C, mis on selle aasta senine kuumarekord. Kliimamuutused toovad Euroopasse rekordkõrged temperatuurid, kuna kuumalainete intensiivsus ja sagedus suurenevad. Copernicuse kliimateenistuse esialgsetel andmetel registreeriti esmaspäeval kõrgeim keskmine temperatuur Maal.

Prantsusmaa sõltub tuumaenergiast Prantsusmaa energiasüsteem on üks maailma enim tuumaenergiast sõltuvaid süsteeme. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri ja Emberi andmete kohaselt toodavad 56 tuumareaktorit umbes 70% Prantsusmaa elektrienergiast, kirjutas Reuters. Prantsusmaa on ka Euroopa suuruselt teine elektritootja Saksamaa järel, 2022. aastal toodeti seal ligikaudu 470 teravatt-tundi (TWh) elektrit. Samal ajal tootis Saksamaa 582 TWh ja Euroopa tähtsuselt kolmas elektritootja Ühendkuningriik 324 TWh elektrit. Prantsusmaa suur emissioonita tuumaenergia osakaal tähendab, et Prantsusmaa elektrisektor tekitab Euroopa suurriikide seas kaugelt kõige vähem süsinikdioksiidi heidet. Keskmiselt tekitab see umbes 85 grammi süsinikdioksiidi ühe kilovatt-tunni toodetud elektri kohta. Emberi andmetel on see näitaja Saksamaal üle 385 grammi, Ühendkuningriigis 257 grammi ja Euroopas keskmiselt 300 grammi.

Prantsusmaa pidi tuumajaamade toodangut liiga soojade jõgede tõttu vähendama ka mullu. Aasta enne seda kärpis EDF tootmist Tricastini, Saint-Albani ja Golfechi tuumaelektrijaamas Rhône’i ja Garonne’i jõe kõrge veetemperatuuri tõttu, vahendas The Guardian.

Nimelt kehtestas Prantsusmaa tuumaohutusasustus (ASN) pärast 2003. aastat jõgede veetemperatuuri ja vooluhulga piirmäärad, mille ületamise korral peavad elektrijaamad oma tootmist vähendama, et elektrijaamade jahutamiseks kasutatud vesi ei kahjustaks selle jõgedesse tagasi laskmise korral elusloodust, vahendas Briti väljaanne.

2018. aastal kirjutas The Guardian, et lausa viies Euroopa riigis – Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis ja Šveitsis – on tulnud tuumareaktorite võimsust vähendada või jaamad täielikult sulgeda, sest nende jahutusvesi on liiga kuumaks läinud. Ka toona tabas Euroopat suvine kuumalaine.