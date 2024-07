„Hunti ei saa piirkondlikul tasandil määrata kütitavaks liikideks, kui tema kaitsestaatus riiklikul tasandil on ebasoodne,“ teatas Euroopa Liidu kohus eilses avalduses. See kehtib isegi juhul, kui hunt ei ole konkreetses piirkonnas elupaikade direktiivi kohaselt rangelt kaitstud, sest liigi majandamise meetmed, nagu näiteks küttimine, peavad igal juhul olema kavandatud selleks, et säilitada või taastada liigi soodne kaitsestaatus.