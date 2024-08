Rootsi lubab alanud jahihooajal tappa viiendiku oma pruunkarusid. Loomakaitsjad: me ei saa jätkata nii paljude karude hävitamist

Aktivistide sõnul on nii paljude küttimislubade väljastamine vastuolus suurkiskjate kui rangelt kaitstava liigi staatusega Euroopa Liidus ja võib viia populatsiooni kokkuvarisemiseni, vahendas The Guardian. „See on puhtalt trofeejaht,“ sõnas Rootsi kiskjate liidu juht Magnus Orrebrant. „Rootsi metsloomade majandamine seisneb loomade tapmises, selle asemel et neid parimal võimalikul viisil säilitada.“