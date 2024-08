Kayrrosi peaanalüütik Antoine Halff ütles väljaandele, et Tesla tehas Saksamaal on toonud kaasa küllaltki ulatusliku puude raie. „Loomulikult tuleb see panna perspektiivi võrreldes kasuga, mis saadakse sisepõlemismootoriga autode asendamisest elektriautodega,“ lisas ta.