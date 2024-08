Tallinnas võidakse maha võtta linna vanim must pappel. Abilinnapea: tehakse hooldustöid, kuid tüvi seest mädaneb

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere rääkis Delfile, et Roosikrantsi 4 maja hoovis tehakse praegu vanale mustale paplile ametliku hoolduslõikusloa alusel hooldustöid, kuid siiski pole kindel, kui kauaks see puu sinna püsima saab jääda. „See puu on vana ja väärikas, kuid ta on halvas seisukorras. Meil tuleb tõsiselt kaaluda selle mahavõtmist, ma kardan,“ sõnas Pere.