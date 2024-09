Enne rikume, siis taastame? RMK jätkab planeeritava kaitseala servas kraavidega kuivendamist

Kui keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Liisa Rennel augusti alguses Virunurme raba kandis käis, avastas ta, et riigimetsa majandamise keskus (RMK) on raba servas asuvaid kuivenduskraave uuendanud hoolimata sellest, et tegemist on kavandatava kaitseala ja lausa sihtkaitsevööndiga, mis asub Alutaguse rahvuspargi planeeritava laienduse alal.