Metsapõlengud Lapimaal sagenevad. Põlengute arv on tänavu suvel pea kaks korda keskmisest suurem

Soome meteoroloogiainstituudi (FMI) teadlane Mika Rantanen märkis Ylele, et Utsjoki vallas on temperatuur olnud üle 25 kraadi juba peaaegu kuu aega järjest ning tõenäoliselt puruneb Lapimaa suvise keskmise temperatuuri rekord. „Kui see juhtub, on see järjekordne märk meie üha soojenevast kliimast,“ ütles ta.