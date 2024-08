Edetabeli eesotsas on valdavalt Põhja-Euroopa linnad. EEA andmed näitavad, et ainult 13 Euroopa linnas oli keskmine tahkete osakeste kontsentratsioon alla maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatu. Nende linnade hulgas on neli Põhja-Euroopa pealinna: Reykjavík, Tallinn, Stockholm ja Helsingi.