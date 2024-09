Pumba tootja, Saksa ettevõte MAN Energy Solutions kirjutas pressiteates, et õhk-vesisoojuspumbajaam saab olema maailma suurim: selle täielik küttevõimsus on olenevalt õhutemperatuurist 20–33 MW. Seade võib töötada kuni –20 °C välistemperatuuriga, kasutades suletud ahelasüsteemis loomuliku külmutusainena süsihappegaasi. Elektrienergial töötav soojuspump kasutab välisõhku soojusenergia allikana, et tõsta vee temperatuuri ja täita kaugküttevõrgu nõudeid. Aastas hakkab pumbajaam tootma umbes 200 GWh soojust, vähendades CO 2 -heidet 26 000 tonni võrra.