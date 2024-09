Möödunud kuul oli Amazonase vihmametsas rohkem põlenguid kui viimase 14 aasta jooksul augustis

Brasiilia riikliku kosmoseuuringute instituudi andmetel tuvastasid satelliidid augustis Amazonase piirkonnast 38 266 tulekollet, mida on üle kahe korra rohkem kui mullu ja see on suurim arv augustikuu kohta alates 2010. aastast. Juulis tõusis kollete arv aga lausa piirkonna viimase kahe kümnendi kõrgeimale tasemele, kirjutas väljaanne.