Riigi hoonete energiatõhusaks muutmise eesmärk jääb raha taha kinni. „Me ei saa enam remondifondi suurendada“

Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia näeb ette, et kõik enne 2000. aastat ehitatud hooned saaksid sajandi keskpaigaks rekonstrueeritud. Ent kuna hoonete terviklik rekonstrueerimine nõuab strateegiadokumendi kohaselt suuri investeeringuid, peaks võimalikult suur osa hoonest rekonstrueeritama omaniku initsiatiivil ja rahastusel. See on aga isegi toetuste abil majaomanikele liiga kulukas ja keeruline.