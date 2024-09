Kliimaministeerium tahab lubada Eestisse rohkem puupõlde. Eksperdid: plaan võib meie loodust kahjustada

Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre selgitas, et puuistandikud on võimalus optimaalseks maakasutuseks. „Istandikud seovad süsinikku ja teenivad maaomanikule tulu võrreldes söötis maaga. Me kindlasti ei eelda, et kõik keskkonnaagentuuri analüüsis välja toodud 76 000 hektarit alasid istandikeks rajatakse. See nõuab omanikult huvi ja märkimisväärset investeeringut,“ sõnas ta. „Meie soov on valdkonda paremini reguleerida,“ ütles Seedre.